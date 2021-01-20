Afganistan'da askeri araca saldırı: 3 ölü!

Afganistan'ın batısında yer alan Herat kentinde kentinde bir askeri araca sabah saatlerinde saldırı gerçekleştirildi. Araçta bulunan 3 asker hayatını kaybetti. Herat polisi sözcüsü Abdul Ahad Walizada, “Belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen suikastta 4 asker de yaralandı” dedi.



Dün akşam ise yerel saatle 22.30 sıralarında Herat vilayetinin İncil ilçesinde bir polis kontrol noktası önceden yerleştirilen patlayıcı ile hedef alınmış, 6 polis yaralanmıştı.



Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.