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09.02.2021 - 14:41 | | AA

Afganistan'da bombalı saldırıda 4 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde demir yolunun güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerini taşıyan araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'da bombalı saldırıda 4 güvenlik görevlisi öldü

Herat Valisi Sayed Vahid Katali, basına yaptığı açıklamada, Deh Surh bölgesinde İran-Afganistan demir yolunun emniyetini sağlayan güvenlik güçlerinin aracına bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Katali, saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, birinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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