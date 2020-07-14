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14.07.2020 - 10:46 | | AA

Afganistan'da camiye silahlı saldırı

Kuzeydeki Faryab vilayetinin merkezi Maymana'da bir camiyi hedef alan saldırganlar, üç kişiyi öldürdü.

Afganistan'da camiye silahlı saldırı

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin merkezi Maymana şehrinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, Maymana'nın Bibi Ayna bölgesindeki camiye kimliği bilinmeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Yuriş, saldırıda camiye namaz kılmak için gelen 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilin yaralandığını belirtti.

Yuriş, saldırganların bölgeden kaçtığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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