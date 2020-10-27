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27.10.2020 - 09:01 | | AA

Afganistan'da polis merkezine bombalı ve silahlı saldırı: 2 ölü

Afganistan'ın Host vilayetindeki polis merkezine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da polis merkezine bombalı ve silahlı saldırı: 2 ölü

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin önce bomba yüklü aracı Host'taki polis merkezi girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganların güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.

6 saldırgandan 4'ünün etkisiz hale getirildiğini ifade eden Aryen, 2 saldırganla çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Aryen, saldırıda ilk belirlemelere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İstanbul'da dehşet! Kurşun yağdırdılarMaltepe'de otomobilde tartıştıkları yabancı uyruklu adamı ve kadını yol kenarında indiren saldırganlar kadın ve adamın üzerine kurşun yağdırdı. Olayda kadın yaralanmazken ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu erkek hafif yaralandı.
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