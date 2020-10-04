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04.10.2020 - 07:00 |

Afganistan’da yine bomba dehşeti

Afganistan’da bombalı eylemlerin ardı arkası kesilmiyor. Nitekim ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinin Gani Hil ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan’da yine bomba dehşeti

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü araçla Gani Hil ilçe kaymakamlığı binasını hedef aldığını söyledi. Diğer saldırganların kaymakamlık binasına girerek saldırmaya  çalışırken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, saldırıda çoğu sivil 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50’den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti. Hogyani, saldırının etkisiyle bölgede bulunan tüm ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığını kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Taliban militanlarının, Kapisa vilayetinde devriye gezen polislere düzenlediği silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti. Saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi,  2 polis ise yaralandı.

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