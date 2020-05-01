MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Afrika ülkelerinde corona virüs kaynaklı ölüm artıyor
ABONE OL
01.05.2020 - 02:26 | | AA

Afrika ülkelerinde corona virüs kaynaklı ölüm artıyor

Afrika'da yeni tip corona virüs nedeniyle son 24 saatte Mısır'da 12, Cezayir'de 6, Sudan, Çad ve Sierra Leone'de 3'er, Fas, Togo ve Kenya'da 2'şer kişi hayatını kaybetti.

Afrika ülkelerinde corona virüs kaynaklı ölüm artıyor

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre son 24 saatte Gana'da 403, Güney Afrika'da 297, Mısır'da 269, Cezayir'de 158, Gine'de 144, Fas'ta 102, Sudan'da 67, Senegal'de 51, Fildişi'nde 37, Çad'da 21, Sierra Leone'de 20 yeni vaka tespit edildi.

Salgında ölenlerin sayısı Cezayir'de 450, Mısır'da 392, Fas'ta 170, Sudan'da 31, Kenya'da 17, Togo'da 9, Sierra Leone'de 7, Çad'da 5'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Mısır'da 12, Cezayir'de 6, Sudan, Çad ve Sierra Leone'de 3'er, Fas, Togo ve Kenya'da 2'şer, Kongo, Gana, Tunus, Mali ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 1'er kişi hayatını kaybetti.

Somali, Ruanda, Cibuti, Esvatini, Zambiya, Kabo Berde, Zimbabve, Sao Tome, Burkina Faso, Uganda, Malavi, Etiyopya, Gambiya ve Güney Sudan'da da vakalarda artış yaşandı.

Bu arada, Doğu Afrika'daki ada ülkesi Komorlar Birliği'nde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Salgın Lesotho dışında tüm kıtaya yayıldı

Kıtada ilk olarak Mısır'da görülen ve Avrupa'dan geldiği belirtilen Kovid-19 vakaları, güneydeki Lesotho dışında tüm kıtaya yayıldı. Virüs şu ana kadar en fazla Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Kamerun ve Nijerya'da görüldü.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada 35 bin 371 Kovid-19 vakası görüldü, bunlardan 1534'ü yaşamını yitirdi. Kıtada hastalığa yakalanan 11 bin 727 kişi ise sağlığına kavuştu.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala: 5 yaralı

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala: 5 yaralı

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs konseri

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs konseri

Sıradaki Haber