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05.07.2020 - 04:37 | | AA

Afrika'da corona virüs ölümleri 11 bini aştı

Afrika kıtasında, corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini geçti.

Afrika'da corona virüs ölümleri 11 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel  verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs  bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 510 artarak 466 bin 168'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 197 artışla 11 bin  117'ye çıktı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 3 bin 280 ölümle  Mısır'da görülürken, Güney Afrika'da 3 bin 26, Cezayir'de 946 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm  rapor edilmedi.

Güney Afrika, 187 bin 977 vaka ile salgının en fazla tespit edildiği  ülke oldu. Bu ülkeyi, 74 bin 35 vaka ile Mısır, 28 bin 167 vaka ile Gana izledi.

Afrika’da, iyileşen hasta sayısı da 224 bin 808 oldu.

Başakşehir'de otomobilin çarptığı kişi öldüİstanbul Başakşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Ömer Çalık, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede Çalık hayatını kaybederken polis otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
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