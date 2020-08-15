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15.08.2020 - 03:59 | | AA

Afrika'da corona virüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı

Afrika kıtasında, yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 101 bin 65'e yükseldi.

Afrika'da corona virüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 288 artarak 1 milyon 101 bin 65 oldu.?

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 412 artışla 25 bin 139'a ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 11 bin 556 ölümle Güney Afrika, 5 bin 124 ölümle Mısır ve 1351 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 579 bin 140 oldu, bu ülkeyi 96 bin 220 vaka ile Mısır ve 48 bin 445 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 814 bin 375 kişi ise hastalığı yendi.

Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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