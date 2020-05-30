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30.05.2020 - 22:31 | | AA

Afrika'da corona virüsten ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Afrika’da yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 95 kişi yaşamını yitirdi.

Afrika'da corona virüsten ölenlerin sayısı 4 bini aştı

 

Kovid-19 vakası görülen ülke ve bölgelerdeki verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, son 24 saatte Mısır’da 34, Güney Afrika’da 32, Cezayir ve Kamerun’da 8'er, Mali’de 3, Fas ve Cibuti’de 2’şer, Gana, Senegal, Somali, Kenya, Sierra Leone ve Madagaskar’da birer kişi hayatını kaybetti.

Böylece, Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 4 bin 40’a yükseldi.

Kıtadaki vaka sayısı 142 bin 306’ya çıktı, iyileşenlerin sayısı 60 bin 153 oldu.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Cezayir, Fas, Gana, Kamerun ve Sudan olarak sıralandı.

Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kaydedilmedi.

Eritre, Lesotho, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda'da da şu ana kadar koronavirüs kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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