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23.04.2020 - 19:53 | | AA

Afrika'da covid-19'dan iyileşen hasta sayısı 7 bini aştı

Afrika genelinde, yeni tip corona virüse (covid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 7 bini geçti.

Afrika'da covid-19'dan iyileşen hasta sayısı 7 bini aştı

 

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kıtada virüs bulaşan 7 bin 33 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Cezayir (1204), Güney Afrika (1055), Mısır (935), Fas (430) ve Kamerun (397) oldu.

Kıtada ilk olarak Mısır'da görülen ve Avrupa'dan gelen Kovid-19 vakaları, güneydeki Lesotho ve doğudaki Komorlar Birliği dışında tüm kıtaya yayıldı. Virüs şu ana kadar en fazla Mısır, Güney Afrika, Fas, Cezayir, Kamerun, Gana ve Cibuti'de görüldü.

Son verilere göre, kıtada 26 bin 144 Kovid-19 vakası görüldü, bunlardan bin 247'si yaşamını yitirdi.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 672 bin 149'a ulaşırken, virüs nedeniyle 186 bin 916 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 753 bin 479 aktif enfekte vaka bulunuyor.

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