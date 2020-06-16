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16.06.2020 - 10:15 | | AA

Afrika’da son 24 saatte corona virüs kaynaklı 303 ölüm!

Afrika kıtasında, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 303 artarak 6 bin 793’e yükseldi.

Afrika’da son 24 saatte corona virüs kaynaklı 303 ölüm!

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 636 artarak 254 bin 214'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 303 artışla 6 bin 793’e çıktı.

Covid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 1672 ölümle Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi 1568 ile Güney Afrika, 777 ile Cezayir, 468 ile Sudan, 424 ile Nijerya, 276 ile Kamerun ve 212 ile Fas izledi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (73 bin 533), Mısır (46 bin 289), Nijerya (16 bin 658), Gana (11 bin 964), Cezayir (11 bin 31), Kamerun (9 bin 864) ve Fas (8 bin 885) şeklinde sıralandı.

Afrika’da, iyileşen hasta sayısı da 116 bini geçti.

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