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29.09.2020 - 09:47 | | AA

Afrika'da vakalar artıyor: 5 bin 863 vaka daha!

Afrika'da son 24 saatte 5 bin 863 Kovid-19 vakası görüldü. Kıta genelinde yeni tip koronavirüs salgınından son 24 saatte 297 kişi öldü

Afrika'da vakalar artıyor: 5 bin 863 vaka daha!

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 473 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 863 artarak 1 milyon 473 bin 418 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı, 297 artışla 35 bin 512'ye ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 16 bin 586 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşirken, Mısır'da 5 bin 901, Fas'ta ise 2 bin 113 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 671 bin 669'a ulaştı, bu ülkeyi 119 bin 107 vakayla Fas ve 102 bin 955 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da, Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 218 bin 331 kişi iyileşti.

Başkentte 750 polis, eğlence mekanlarında koronavirüs denetimi yaptıAnkara'da bulunan eğlence mekanlarında, 750 emniyet mensubunun katılımıyla koronavirüs denetimi yapıldı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, eğlence mekanlarında sosyal mesafeye ve maske takma zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 750 polis, Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerindeki eğlence mekanlarına tek tek girerek denetimlerde bulundu.
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