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31.12.2020 - 15:24 | | AA

Afrika'da yaygın aşılama nisana kalabilir

Afrika Birliği Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü Nkengasong, zengin ülkelerin aşıları stoklamasının ahlaki krize yol açabileceği uyarısında bulunarak kıtada geniş çaplı bir aşılamanın Nisan 2021'i bulabileceğini söyledi.

Afrika'da yaygın aşılama nisana kalabilir

Dr. John Nkengasong, haftalık olağan basın toplantısında, kıtanın aşıları satın almak için mali sıkıntısının olmadığını ancak aşırı zengin ülkelerin ihtiyaçlarından fazla aşı satın aldıklarını belirtti.

"Nisan ayının başından itibaren kıtada aktif bir aşılama programını görmeye başlayacağız." diye konuşan Nkengasong, bazı Afrika ülkelerinin farklı aşıların klinik denemelerine başladığını dile getirdi.

Güvenli bir aşıya ulaşmak için Afrika Birliği Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (Africa CDC) çok sayıda şirketle iletişime geçtiğini söyleyen Nkengasong, "Gelişmiş ülkelerin aşıları stokladığı ve Afrika'nın aşıya sahip olmak için mücadele ettiği bir ahlaki krize girmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Nkengasong, vaka sayılarında son bir ayda ortalama yüzde 14 artış olduğunu aktardı.

Kıtada şimdiye kadar 2 milyon 740 bin Kovid-19 vakası görülürken 65 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

6 dakikada 2020... Türkiye ve dünyada neler oldu?Geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılı, dünyada ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. 80 milyon insanın enfekte olduğu ve yaklaşık 2 milyon kişinin hayatını kaybettiği Covid-19 virüsü 2020 yılında gündemin önemli bir bölümünü oluşturdu. Karantina süreciyle, yaşanan ölümlerde ve maskeyle geçen 2020 yılında corona virüs haricinde de birçok önemli olay gerçekleşti. Şiddet olayları, doğal afet, vefat olaylarının yaşandığı 2020 yılının panoramasını sizler için oluşturduk.
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