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05.07.2020 - 13:48 | | İHA

Afrin’de bombalı saldırı: 1 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Afrin’de bombalı saldırı: 1 ölü

Afrin’de sabah saatlerinde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, patlamada 1 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 1 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Küçükçekmece'de çaldığı arabayla ortalığı birbirine kattıKüçükçekmece'de lüks siteye giren cerrahi maskeli şüpheli, otoparkta bulunan yaklaşık 350 bin lira değerindeki arazi aracını çaldı. Çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 10 araca çarptı, bir evin bahçe duvarını yıktı. Hırsız yaya olarak olay yerinden kaçtı. Hırsızın aracı çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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