08.04.2020 - 12:15 | | DHA
Afrin'de patlama
Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeybatısındaki kentte, bomba yüklü bir yakıt tankeri infilak etti. Yerel medya, bir yaralı olduğunu bildiriyor.
Dağ keçisinin drone ile imtihanıErzincan’da dağ keçisinin kendisini havadan görüntüleyen droneyle imtihanı kayıt altına alındı.Yaban hayatının zengin olduğu Erzincan’da yaşamını sürdüren koruma altındaki dağ keçileri, zaman zaman yüksek noktalardan köy, ilçe ve şehir merkezine yakın noktalarına kadar iniyor. Bu durumu fırsata dönüştüren vatandaşlar ve doğaseverler de ilgiyle izledikleri dağ keçilerini cep telefonları kamerası ve fotoğraf makineleri ile sürü halinde görüntüleme fırsatı buluyor.