Afrin'de patlama

Suriye'nin Afrin ilçesinde sabah 08.00 sıralarında bir yakıt tankerinde patlama meydana geldi.

Yerel medya, tankerin bomba yüklü olduğunu duyurdu. Patlamada can kaybı meydana gelmediği ancak bir kişinin yaralandığı ifade edilirken; çevrede maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.