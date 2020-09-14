MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Afrin'de terör saldırısı: 3 ölü, 32 yaralı
ABONE OL
14.09.2020 - 19:19 | | AA

Afrin'de terör saldırısı: 3 ölü, 32 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, bir kamyonete yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtti.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Afrin’de bomba yüklü araç patladıSuriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Jimnastikçinin şüpheli ölümü... Gösteri yaparken 7.kattan atıldı mı düştü mü...

Jimnastikçinin şüpheli ölümü... Gösteri yaparken 7.kattan atıldı mı düştü mü...

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

7 gündür kayıp olan esnaf su kuyusunda ölü bulundu

7 gündür kayıp olan esnaf su kuyusunda ölü bulundu

Sıradaki Haber