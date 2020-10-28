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28.10.2020 - 12:26 |

Ailenin süs olarak kullandığı kafatası 8 yıldır kayıp olan adama ait çıktı

ABD'de bir ailenin şömine süsü olarak kullandığı kafatasının, 8 yıldır kayıp olan bir adama ait olduğu ortaya çıktı. Aile, kafatasına güneş gözlüğü bile takmışlardı.

Ailenin süs olarak kullandığı kafatası 8 yıldır kayıp olan adama ait çıktı

ABD'nin doğu eyaletlerinden Tennessee’deki Gobey bölgesinde kimliği açıklanmayan bir kişi, bulduğu kafatasını eve götürerek şöminesinin üstüne bir yıldan fazladır süs eşyası olarak kullanıyordu.

Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine eve giden polisler, kafatasından DNA örneği alarak inceledi.

9. Bölge Başsavcısı Russell Johnson, inceleme sonucunda kafatasının 8 yıl önce kaybolan 79 yaşındaki Junior Willie McCann’e ait olduğunu açıkladı.

McCann’ın kardeşi Clarence, 12 Eylül 2012’de yaşlı adam hakkında kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bölge başsavcısının açıklamasına göre Clarence abisinin herhangi bir sağlık problemi olmadığını fakat her gün düzenli aspirin kullandığını ve kan şekeri düşüklüğünün olabileceğini belirtmişti.

Öte yandan, yetkililer yaşlı adamın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor.

Kaynak: Independent Türkçe

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