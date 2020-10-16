16.10.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Akbabalara fısıldayan eğitmen
İngiliz kuş eğitmeni Scott Mason, yırtıcı kuşlar ile yamaç paraşütünü birleştiren bir aktivite olan “parahawking”i geliştirdi.
İspanya’nın Algodonales bölgesinde bir turistle birlikte paraşütle uçan Mason’a bir akbaba eşlik etti. Termal çubuklarla eğitilen akbaba, hiçbir zarar vermeden paraşütle birlikte uçuyor. Bu aktivite sayesinde bölgeyi turistik merkeze dönüştüren Mason, “Amacım farkındalık yaratmak, yırtıcı kuşların ekosistemimizde oynadıkları önemli rol hakkında insanları bilinçlendirmek” dedi.