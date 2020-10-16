Akbabalara fısıldayan eğitmen

İspanya’nın Algodonales bölgesinde bir turistle birlikte paraşütle uçan Mason’a bir akbaba eşlik etti. Termal çubuklarla eğitilen akbaba, hiçbir zarar vermeden paraşütle birlikte uçuyor. Bu aktivite sayesinde bölgeyi turistik merkeze dönüştüren Mason, “Amacım farkındalık yaratmak, yırtıcı kuşların ekosistemimizde oynadıkları önemli rol hakkında insanları bilinçlendirmek” dedi.



