Akılalmaz görüntü... Hamile taklidi yaparak taşıdı!

Brezilya'da "şeytanın aklına gelmez" dedirten bir olay yaşandı. Ülkenin Sao Paulo kentinde uyuşturucu tacirliği yapan hamile kılığına girerek, karnındaki karpuz kabuğunda uyuşturucu madde taşıdığı ortaya çıktı.Uyuşturucu tacirci kadının ülkenin en büyük ikinci kenti Rio de Janeiro'ya giden bir otobüse bindiği sırada yolcuların şüphelenmesi sonucu polise bildirmesiyle yakalandı. Polisin otobüse düzenlediği operasyon sonucu yakalanan uyuşturucu taciri kadının karnındaki karpuz kabuğundan, 2 kilogram ağırlığındaki 4 paket kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

HER SEFERİNDE 100 DOLAR ÖDENDİ

Öte yandan, yerel basında çıkan haberlere göre, uyuşturucu tacircisinin polis ifadesinde uyuşturucuyu Brezilya'nın başkenti Brasilia'ya naklettiği uyuşturucu sevkıyatında kendisine 500 Brezilya reali, yaklaşık 100 dolar ödendiğini açıkladığını aktardı. Kadının bu taktikle kilolarca uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirtildi.