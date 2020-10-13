Akın ettiler...AVM açılışında korkutan görüntü!

Sosyal medyaya yüklenen videolarda, yüzlerce kişinin birbirini itip kakarak Pará eyaletinin kuzeyindeki Belem şehrinde açılan Hava marketine akın edişi görülüyor.

İndirim için süper markete akın ederken adeta insan seli oluşturan kalabalık nedeniyle Pará Valisi Helder Barbarlho süper marketin kapatılmasına karar verdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Pará’da şu ana kadar 237 bin 938 koronavirüs vakası tespit edilirken 6 bin 654 kişi hayatını kaybetti.

AVM’nin sahibi Luciano Hang ise yaşananlardan dolayı Barbalho’dan ve yerel yönetimden özür diledi.