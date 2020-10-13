Akın ettiler...AVM açılışında korkutan görüntü!

Sosyal medyaya yüklenen videolarda, yüzlerce kişinin birbirini itip kakarak Pará eyaletinin kuzeyindeki Belem şehrinde açılan Hava marketine akın edişi görülüyor.
İndirim için süper markete akın ederken adeta insan seli oluşturan kalabalık nedeniyle Pará Valisi Helder Barbarlho süper marketin kapatılmasına karar verdi.
Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Pará’da şu ana kadar 237 bin 938 koronavirüs vakası tespit edilirken 6 bin 654 kişi hayatını kaybetti.
AVM’nin sahibi Luciano Hang ise yaşananlardan dolayı Barbalho’dan ve yerel yönetimden özür diledi.
Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyorTürkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero krateriyle benzer özellikler gösterdiğinin açıklanması ile göle olan ilgi daha da arttı. Gölü normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 800 bin yerli ve yabancı turist ziyaretçi gezdi.