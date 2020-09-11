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11.09.2020 - 07:00 |

Aktör hakkında tecavüz davası

Hakkındaki onlarca taciz suçlamasının ardından kariyeri bitme noktasına gelen ABD’li ünlü oyuncu Kevin Spacey (61) bir kez daha cinsel saldırı suçlamasıyla gündeme taşındı.

Aktör hakkında tecavüz davası

“Star Trek” filminde yer alan oyuncu Anthony Rapp (48) ve C.D. isimli bir erkek, 1980’li yıllarda kendilerine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Spacey hakkında dava açtı. Rapp, 1986 yılında 15 yaşındayken gittiği partide Spacey’nin kendisini yatağa sürükleyip tecavüz ettiğini öne sürdü. C.D. ise oyunculuk okuluna gittiği Spacey’nin 14 yaşındayken kendisine evinde tecavüz ettiğini söyledi. İki davacı da cinsel saldırının kendilerinde psikolojik hasar bıraktığını iddia etti.
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