Alabora olan teknede can pazarı

İki ebeveyn ve 8 ile 11 yaşlarındaki iki çocuktan oluşan aile, teknenin su almaya başlamasının ardından sahil güvenliği aradı. Bunun üzerine başlatılan aramanın sonunda bir helikopter, aileyi denizden 17 mil uzakta alabora olmuş teknelerinin üzerinde gördü. Denize doğru alçalan helikopter, sahil güvenlik botu gelene kadar kurtarma ekibinden bir yüzücüyü aileye yardım için alabora olan tekneye indirdi. Denizin ortasında can yelekleriyle sahil güvenlik ekibini bekleyen aile üyeleri sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.