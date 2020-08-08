08.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Alabora olan teknede can pazarı
ABD’nin Louisiana eyaleti açıklarında 6 metrelik tekneleri su almaya başlayan 4 kişilik bir aile, aksiyon filmlerini aratmayan bir operasyonla kurtarıldı.
İki ebeveyn ve 8 ile 11 yaşlarındaki iki çocuktan oluşan aile, teknenin su almaya başlamasının ardından sahil güvenliği aradı. Bunun üzerine başlatılan aramanın sonunda bir helikopter, aileyi denizden 17 mil uzakta alabora olmuş teknelerinin üzerinde gördü. Denize doğru alçalan helikopter, sahil güvenlik botu gelene kadar kurtarma ekibinden bir yüzücüyü aileye yardım için alabora olan tekneye indirdi. Denizin ortasında can yelekleriyle sahil güvenlik ekibini bekleyen aile üyeleri sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.