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07.09.2020 - 11:39 | | AA

Alevlerin ortasından helikopterle kurtarıldılar

ABD California'daki orman yangını Sierra Ulusal Ormanı Shaver ve Huntington göllerinin yakınında hızla yayıldı, mahsur kalan 200'den fazla kampçı son anda bölgdeen alındı. Kampçıların 20'si yaralı halde hastaneye taşındı.

Alevlerin ortasından helikopterle kurtarıldılar

ABD'nin California eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle mahsur kalan 200'den fazla kampçının helikopterlerle kurtarıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, eyaletin Fresno idari bölgesinde yer alan Sierra Ulusal Ormanı Shaver ve Huntington göllerinin yakınında cuma günü çıkan yangın yaklaşık 45 bin hektara hızla yayıldı.

Yetkililer, ormanlık alanda mahsur kalan 200'den fazla kampçının kurtarıldığını, yaralanan 20 kişinin tedavi altına alındığını duyurdu.

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, bölgede yaşayanlar da tahliye edildi.

California Valisi Gavin Newsom, pazar günü, orman yangınları nedeniyle eyalete bağlı 5 kasabada olağanüstü hal ilan etti.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), California'nın bazı bölgelerinde "nadir, tehlikeli ve muhtemelen ölümcül" sıcaklıklar olabileceği uyarısında bulundu.

Ameliyat esnasında hem şarkı söyledi hem eşiyle görüntülü konuştuRomanya'da yaşayan 56 yaşındaki mühendis Gıcu Sahaıdec, 13 yıl önce Parkinson hastalığıyla tanıştı. Hastalığın bulgularının ilerlemesi sonucu titreme, tutukluk, hareketlerde yavaşlama, yürüme ve konuşma güçlüğü yaşayan Rumen mühendis, Türkiye’de Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh tarafından beyin pili ameliyatına alındı. Narkozsuz (uyanık beyin ameliyatı ile) gerçekleştirilen operasyonda Gıcu Sahaıdec, önce şarkı söyledi, ardından Romanya’daki eşiyle görüntülü konuştu.
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