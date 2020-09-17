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17.09.2020 - 17:04 | | AA

Alia karanlığa gömdü

Baltık Denizi'nin doğu kıyılarını etkileyen Alia Fırtınası nedeniyle Finlandiya ve Estonya'da binlerce ev elektriksiz kaldı.

Alia karanlığa gömdü

Finlandiya’nın batı kıyısında ortaya çıkan 'Aila' adlı şiddetli fırtına, saatteki hızı 125 kilometreye ulaşan rüzgarlarla ülkenin orta ve güneybatı kesimlerine yoğun yağış getirdi.

Fırtına nedeniyle Finlandiya ile kıyı komşusu Estonya'da binlerce hanenin elektriği kesilirken, yetkililer vatandaşlara evlerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan, fırtına nedeniyle Finlandiya ve İsveç arasındaki Botni Körfezi ile Finlandiya ve Estonya arasındaki feribot seferleri iptal edildi.

Fırtınanın perşembe gününden itibaren güneye doğru hareket edeceği, daha sonra başkent Helsinki’ye ulaşarak Estonya kıyılarını etkilemeyi sürdüreceği kaydedildi.

Evlerine giren hırsızlar yüzünden korona virüse yakalandılarİstanbul Eyüpsultan’da evlerine giren hırsızlar yüzünden korona virüse yakalandıklarını iddia eden hemşire Elif Yılmaz, “Sağlık çalışanlarına en çok ihtiyaç duyulduğu zamanda 10 gündür mesleğimi icra edemiyorum. Şu anda evime giren hırsızlar yüzünden covid olmam sebebiyle işimi yapamıyorum” dedi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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