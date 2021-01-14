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14.01.2021 - 22:39 |

Alman Federal Meclisi, faks cihazlarını kaldıracak

Almanya'da Federal Meclise bağlı tüm ofislerde faks cihazlarının kaldırılacağı bildirildi.

Alman Federal Meclisi, faks cihazlarını kaldıracak

 

Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Marko Buschmann, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Meclis İhtiyarlar Konseyinin gelecek yasama döneminde teknolojik gelişmelere uyum sağlamak amacıyla faks cihazlarının kaldırılmasına karar verdiğini belirtti. 

Buschmann'ın paylaşımı sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. 

Bir kullanıcı, "Meclis bundan sonra haberleşme için güvercin mi kullanacak?" sorusunu sorarken başka bir kullanıcı ise "Bilgisayar korsanlarına ne kadar güveniyorsunuz öyle" yorumunda bulundu. 

Alman medyasında yer alan haberlerde ise özellikle genç milletvekillerinin faks cihazlarını hiç kullanmadıkları, yazışmalarını elektronik posta ve diğer iletişim kanallarıyla gerçekleştirdikleri ifade edildi. 

Almanya'da hükümete ait ofisler ile bakanlıklarda 900 kadar faks cihazının kullanıldığı belirtilirken Mecliste kaç faks cihazı olduğu konusunda açıklama yapılmadı.

 

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