MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Almanlar korona yüzünden bira festivalinden vazgeçti
ABONE OL
21.04.2020 - 12:38 | | İHA

Almanlar korona yüzünden bira festivalinden vazgeçti

Almanya'nın Münih şehrinde her yıl düzenlenen dünyanın en büyük bira festivali Oktoberfest, korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Almanlar korona yüzünden bira festivalinden vazgeçti

Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi veya ertelendi. Dünyanın en büyük bira festivali Oktoberfest’in korona virüs salgını nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Her yıl Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen dev festival yaklaşık 6 milyon turisti ağırlıyordu. Bu yıl düzenlenecek olan Oktoberfest'in 19 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Uzmanlar festivalin iptalinin Münih şehri ekonomisine 1 milyar eurodan fazla zarar vereceğini belirtiyor. Korona virüs riskinin devam etmesi nedeniyle festivalin iptaline karar verildiği belirtildi.

Oktoberfest, Almanya'nın Bavyera eyaletinin Münih kentinde her yıl eylül ayının son günleri ve ekim ayının ilk günlerinde düzenlenen ve 2 hafta süren bir festivaldir. Her yıl yaklaşık 6 milyon kişinin katıldığı bu festival Münih kentindeki en ünlü olayıdır. İlk Oktoberfest, 1810 yılında Sakson-Hildburghausen-Altenburg Prensesi Therese ve Bavyera Kralı I. Ludwig’in evlenmesi ile başlamıştı. Bu zamandan beri dünyadaki en büyük festival haline gelen Oktoberfest, Londra'da da dahil olmak üzere birçok ülkede benzer şekilde etkinliklere yol açmıştı.

 

    Hayvanlar tarlaya girdi 2 mahalle kavga etti!Erzurum’un Aşkale ilçesinin kırsal Tosunlu ve Çatören mahallelerinden 2 grup arasında tarlaya giren hayvanlar nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    BİM aktüel katalog sayfaları...Bugüne ait Ramazan öncesi indirimler!

    BİM aktüel katalog sayfaları...Bugüne ait Ramazan öncesi indirimler!

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Artık dayanamadı o görüntüleri kaydetti! Evinin önüne gelip...

    Artık dayanamadı o görüntüleri kaydetti! Evinin önüne gelip...

    Sıradaki Haber