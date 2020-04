Almanlar korona yüzünden bira festivalinden vazgeçti

Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi veya ertelendi. Dünyanın en büyük bira festivali Oktoberfest’in korona virüs salgını nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Her yıl Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen dev festival yaklaşık 6 milyon turisti ağırlıyordu. Bu yıl düzenlenecek olan Oktoberfest'in 19 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Uzmanlar festivalin iptalinin Münih şehri ekonomisine 1 milyar eurodan fazla zarar vereceğini belirtiyor. Korona virüs riskinin devam etmesi nedeniyle festivalin iptaline karar verildiği belirtildi.



Oktoberfest, Almanya'nın Bavyera eyaletinin Münih kentinde her yıl eylül ayının son günleri ve ekim ayının ilk günlerinde düzenlenen ve 2 hafta süren bir festivaldir. Her yıl yaklaşık 6 milyon kişinin katıldığı bu festival Münih kentindeki en ünlü olayıdır. İlk Oktoberfest, 1810 yılında Sakson-Hildburghausen-Altenburg Prensesi Therese ve Bavyera Kralı I. Ludwig’in evlenmesi ile başlamıştı. Bu zamandan beri dünyadaki en büyük festival haline gelen Oktoberfest, Londra'da da dahil olmak üzere birçok ülkede benzer şekilde etkinliklere yol açmıştı.