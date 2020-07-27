MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Rusya'nın G7'ye dönmesine karşı
ABONE OL
27.07.2020 - 17:16 | | AA

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Rusya'nın G7'ye dönmesine karşı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya'nın G7 grubuna yeniden dönmesine karşı olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Rusya'nın G7'ye dönmesine karşı

Maas, "Rheinische Post" ve "General Anzeiger" gazetelerine yaptığı açıklamada, Rusya’yı tekrar G7’nin içine katarak bu grubu yeniden G8 yapmak istenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kırım ve Ukrayna’nın doğusundaki soruna ilişkin çözümler bulunmadığına işaret eden Maas, “Rusya’nın (G8’den) çıkarılmasının sebebi Kırım’ı ilhak etmesi ve Ukrayna’nın doğusuna müdahalesidir. Bu konularda çözüm olmadığı sürece (Rusya'nın geri dönüşü için) bir şans görmüyorum." ifadesini kullandı.

Maas, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yıl yapılacak G7 zirvesine bazı ülkelerin katılmasını sağlayarak genişletmeyi ve Rusya’yı da davet etmeyi planladığının hatırlatılması üzerine “Rusya’nın kendisi bu kapıların tekrar açılmasına en büyük katkıyı sunabilir." dedi.

G7 ve G20 ile iki formatın bulunduğuna işaret eden Maas, "G11 veya G12’ye ihtiyaç yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Maas, ancak Suriye, Libya ve Ukrayna’daki gibi sorunların çözümü konularında Rusya'ya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin grubu olarak biliniyor.

1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı nedeniyle gruptan çıkarılması sonucu G7 olarak anılmaya başlanmıştı.

 

    Son dakika... Öldürülen Nero'nun sahibi konuştu!İstanbul Sarıyer'de lüks bir villanın önünde yaşayan Alman kurdu Nero iki gün önce silahla vurularak öldürüldü. Nero'yu öldüren kişi köpeğin eşini dizinden ısırdığını iddia etti. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkınca, büyük tepki çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan engelli mısır tarlasında ölü bulundu

    Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan engelli mısır tarlasında ölü bulundu

    Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

    Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

    Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

    Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

    Zonguldak'ta devrilen patpatın altında kalan sürücü öldü

    Zonguldak'ta devrilen patpatın altında kalan sürücü öldü

    Sıradaki Haber