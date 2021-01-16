16.01.2021 - 16:04 | | AA
Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Pazartesi günü gerçekleşecek ziyarette Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı belirtildi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 18 Ocak Pazartesi Türkiye'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Maas'ın 18 Ocak Pazartesi Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtilerek, "Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.