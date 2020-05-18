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18.05.2020 - 12:55 | | AA

Almanya dünya çapındaki seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracak

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yeni tip corona virüs nedeniyle dünya çapında yaptıkları seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracaklarını açıkladı.

Almanya dünya çapındaki seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracak

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman medyasına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili son gelişmelerin olumlu olduğunu ve bu nedenle yeni kararlar alma arefesinde olduklarını belirtti.

Seyahat uyarısı yerine seyahat bilgilendirmesi yapacaklarını belirten Mass, "Dünya çapında aldığımız seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracağız. Onun yerine seyahat bilgilendirmesi vereceğiz. Vatandaşlarımızın hangi ülkeye gidilebileceği, tatilin nerede mümkün olduğu ve ilgili ülkelerde hangi kuralların geçerli olduğu konusunda bilgilendirme yapacağız." ifadesini kullandı.

Mass, bu yılki yaz tatilinin geçmişteki tatillere benzemeyeceğini vurgulayarak, Almanların bu yaz Avrupa ülkelerinde yaz tatili yapabilmesini umduğunu kaydetti.

Alman Dışişleri Bakanı, bugün İspanya, İtalya, Avusturya, Yunanistan, Hırvatistan, Portekiz, Malta, Slovenya, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile video konferans yoluyla görüşerek tatil imkanlarını ve şartlarını ele alacak.

MSB test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurduMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi" denildi.
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