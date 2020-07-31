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31.07.2020 - 17:34 | | AA

Almanya İspanya'nın üç bölgesini riskli ilan etti

Berlin yönetimi, Katalonya, Aragon ve Navarro seyahat kısıtlaması listesine eklendi. Almanya 21 Haziran’da İspanya geneli için seyahat uyarısını kaldırmıştı.

Almanya İspanya'nın üç bölgesini riskli ilan etti

Almanya, İspanya’nın Katalonya, Aragon ve Navarra bölgelerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında riskli bölgeler listesine dahil etti.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) riskli bölgeler listesini güncelledi.

İspanya’da Kovid-19 vakaları artan Katalonya, Aragon ve Navarra bölgeleri bu listeye eklendi.

Listede ayrıca, ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor.

Riskli bölgelerden dönenlerin, negatif Kovid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da Katalonya, Aragon ve Navarra bölgeleri için Kovid-19 sebebiyle seyahat uyarısında bulundu.

Almanya 21 Haziran’da İspanya geneli için seyahat uyarısını kaldırmıştı.c

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