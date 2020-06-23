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23.06.2020 - 17:56 | | AA

Almanya Robert Koch Enstitüsünden uyarı! Virüs halen ülkemizde

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının yayılmasını bundan sonra da önlemek için dikkatli olmayı sürdürmek gerektiğini belirterek, "Virüs halen ülkemizde." dedi.

Almanya Robert Koch Enstitüsünden uyarı! Virüs halen ülkemizde

 Wieler, bugün Berlin’de yaptığı açıklamada, Almanya’da son 7 günde her gün ortalama 350 yeni Kovid-19 vakası bildirildiğini ve 137 bölgeden ise son  günlerde yeni vaka bildirilmediğini ifade etti.

Gütersloh’daki  et fabrikasında olduğu gibi yerel düzeyde vakalarda  artış olduğunu belirten Wieler, bunun da bulaşma oranını etkilediğini anlattı.

Wieler, bulaşma oranının son günlerde 2-3 arasında seyrettiğini  aktardı.

Hijyen, maske takma ve mesafe kurallarına uyulması gerektiğini  vurgulayan Wieler, "Dikkatli olmayı sürdürmemiz lazım. Virüs halen ülkemizde.  Virüse yayılma fırsatı verirsek bu fırsatı kullanacaktır. Bunu yerel düzeyde  artan vakalarda görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Wieler, salgında ikinci dalga olup olmayacağına da değinerek, "İkinci  dalga her zaman gelebilir. Teorik olarak Almanya’da da olabilir. İnsanlar  dikkatli olursa ve büyük çaplı etkinliklere müsaade etmezsek ikinci dalgayı  engelleyeceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Berlin eyaletinde normalleşme süreci kapsamında bazı  kısıtlamalar kaldırıldı.

Eyalette temas kısıtlamaları kaldırılarak, mesafe ve hijyen  kurallarına uyulması durumunda  açık havada sayıya bakılmaksızın insanlar bir  araya gelebilecek.

Mağazalarda aynı anda daha fazla müşteriye bulunma izini verilirken,  toplu taşıma araçlarını maskesiz kullananlara ise 50 ila 500 avro arasında para  cezası uygulanacak.

Son verilere göre Almanya’da vaka sayısı 190 bin 862, ölü sayısı da 8  bin 895 oldu.

 

 

Coronalı kadın nişana katıldı! 45 kişi gözetim altındaKütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde düğün alışverişi öncesi iki aile arasında toplu olarak yenen yemeğin ardından 9 kişide corona virüs tespit edildi. 9 kişiden birinin, daha sonra da başka bir akrabasının nişanına katıldığı ortaya çıktı. Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, pozitif vakanın temas etmiş olabileceği 45 kişiye Covid-19 testi yapıldı.
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