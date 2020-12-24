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24.12.2020 - 10:36 | | İHA

Almanya, sıkı önlemlere rağmen salgının önüne geçemedi

Almanya’da koronavirüs salgınına karşı alınan sıkı önlemlere rağmen vaka sayıları artmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 32 bin 195 yeni tip koronavirüs vakası tespit edilirken, 802 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Almanya, sıkı önlemlere rağmen salgının önüne geçemedi

Dünyada yaklaşık 78 milyondan fazla kişiye bulaşarak küresel bir krize dönüşen koronavirüs salgını ile mücadele eden ülkelerden Almanya’da alınan sıkı önlemlere rağmen vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. Robert Koch Enstitüsü, ülkede son 24 saatte 32 bin 195 korona virüs vakasının tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 587 bin 115’e ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 802 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 28 bin 770’e ulaştı. Açıklamada ülkedeki aktif vaka sayısının 373 bin 945 olduğu kaydedildi.

Öte yandan, salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 184 bin 400 kişinin iyileştiği belirtildi.

"Pandemide devlet yardım yapacak" yalanıyla büyük vurgun yaptılar!Bursa merkezli 4 ilde polis, ‘Devletten 1000 TL destek’ mesajıyla banka hesaplarına girdikleri kişileri dolandıran 21 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 35 kişinin 450 bin lirasını dolandırdığı, bu parayla da bitcoin aldıkları öne sürüldü.
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