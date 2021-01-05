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05.01.2021 - 22:38 | | AA

Almanya, Suudi Arabistan ile Katar'ın anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Almanya, Suudi Arabistan ile Katar’ın deniz, kara ve hava sınırlarını karşılıklı olarak açmasını büyük bir ilerleme olarak değerlendirdi.

Almanya, Suudi Arabistan ile Katar'ın anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

 

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Katar ile diğer Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. 

Açıklamada, Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmazlığın sona erdirilmesine temel oluşturacak ortak bir deklarasyon üzerinde anlaşılmasının büyük bir ilerleme olduğu belirtildi. 

"Suudi Arabistan ile Katar arasında deniz, kara ve hava sınırının açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, sınırların açılmasının sadece Körfez ülkelerinde istikrar ve ekonomi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmayacağı, bunun aynı zamanda bölgedeki halkın yaşamı için de bir kazanç olacağı kaydedildi. 

Açıklamada, mutabık kalınan bu yakınlaşmadan sonra somut adımların da atılmasının ümit edildiği aktarıldı.

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