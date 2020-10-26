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26.10.2020 - 20:11 | | AA

Almanya: Tayland Kralının Almanya’daki faaliyetlerini izliyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un ikamet ettiği Almanya’da, ülkesiyle ilgili yaptığı faaliyetlerini izlediklerini bildirdi.

Almanya: Tayland Kralının Almanya’daki faaliyetlerini izliyoruz

Maas, bugün başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, Tayland’daki gelişmeleri takip ettiklerini ve insanların orada kendi hakları için sokağa çıktığını belirtti. 

"Elbette Tayland Kralı’nın Almanya’da (ülkesiyle ilgili) yaptığı faaliyetlerini izliyoruz. Bu faaliyetleri sadece son haftalarda değil, sürekli inceliyoruz." diyen Maas, söz konusu faaliyetlerin hukuka aykırı olduğu tespit edilirse bunun sonuçları olacağını kaydetti. 

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, zamanın büyük bir bölümünü Almanya’nın Bavyera eyaletinde geçiriyor. Kralın Starnberg Gölü yakınında Tutzingen kentinde bir villası bulunuyor. 

Tayland’da ise aylardan beri hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Ülkede anayasal reform ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifasının isteyen muhalifler Tayland Kralı'nın kendi ülkesinden çok Almanya'da ikamet etmesine ve bulunduğu ülkeden Tayland siyasetine yön vermesine karşı çıkıyor.

 

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