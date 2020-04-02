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02.04.2020 - 22:21 | | AA

Almanya'da 2 bin 300 sağlık çalışanına covid-19 bulaştı

Almanya'da 2 bin 300 sağlık personeline yeni tip corona virüs (covid-19) bulaştığı bildirildi.

Almanya'da 2 bin 300 sağlık çalışanına covid-19 bulaştı

 

Süddeutsche Zeitung gazetesinin, Robert Koch Enstitüsü verilerine dayandırdığı haberinde, ülkede 2 bin 300 doktor ve hemşireye Kovid-19 bulaştığı belirtildi.

Haberde, durumu ağır olan hastalar için bunun sıkıntılara yol açabileceği vurgulandı.

Enfekte olan sağlık personelinin hastanelerde görev yaptığı belirtilerek, bu kişilerin özel muayenehaneler, laboratuvar ile yaşlı bakımevlerinde çalışmadıkları aktarıldı.

Almanya'da eyalet sağlık bakanlıkları ve John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19'a enfekte olanların sayısı 84 bin 415'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1090'a yükseldi.

Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 1 milyonu aştıDünya genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyonu aştı. Öte yandan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 bin.
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