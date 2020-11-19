Almanya'da 22 bin 609 korona vakası!

Avrupa'da yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı ve can kayıpları hızla artıyor. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 22 bin 609 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, toplam sayının 855 bin 916’ya yükseldiği bildirildi.

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 251 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısının 13 bin 370’e ulaştığı aktarıldı. Salgının başlangıcından bu yana toplam 562 bin 700 kişinin de virüsü yenerek iyileştiği kaydedildi.