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07.11.2020 - 13:35 | | AA

Almanya'da 23 bin yeni vaka! Rekor kırıldı

En yüksek pozitif test sayısına ulaşılan ülkede, koronavirüse yakalananların sayısı 642 bini aştı. Bir ay boyunca karantinaya giren ülkede, restoranlar, barlar, sinemalar, konser ve spor salonları gibi yerler kapalı.

Almanya'da 23 bin yeni vaka! Rekor kırıldı

Almanya'da, son 24 saatte 23 bin 399 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhis edildi. Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünün açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 23 bin 399 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu.

Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana ülkede kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Ayrıca, günlük vaka sayısı ikinci kez 20 binin üzerinde çıktı. Ülkede dün de 21 bin 506 yeni vaka açıklanmıştı.

Almanya'da toplam vaka sayısı 642 bin 488'e yükseldi.

Son 24 saatte 130 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 11 bin 226'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 412 bine ulaştı.

Önlemlerin etkisi gelecek hafta görülecek

Uzmanlar, vaka artış hızının düşürülmesi için 2 Kasım'da yürürlüğe konulan yeni önlemlerin etkisinin gelecek hafta görüleceğini belirtiyor.

Yeni tedbirler kapsamında ay sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek.

Restoran, kafe, bar, diskotek ve birahane gibi işletmeler kapalı tutulacak, ancak kafe ve restoranlar paket servisi yapabilecek.

Mağazalar 10 metrekareye kadar 1 kişi bulunacak şekilde müşteri kabul edebilecek. En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek.

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