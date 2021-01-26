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26.01.2021 - 10:34 | | İHA

Almanya'da 24 saatte koronadan 903 kişi öldü

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 24 saatte 903 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da 24 saatte koronadan 903 kişi öldü

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 6 bin 408 koronavirüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 148 bin 77’ye yükseldi. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 903 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 990 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 844 bin kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısının 251 bin 87 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.95 olarak tespit edildi.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 616 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 618 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 82.15 olduğu açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ile sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 1 milyon 873 bin 118 kişiye aşı yapıldı. 278 bin 763 kişi ise ikinci doz aşı yapıldı.

Ölümden kıl payı böyle kurtuldularBursa’nın Yıldırım ilçesinde yolda yürüyen yaşlı bir adam evin terasından lodos sebebiyle uçan demir tentenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yine Yıldırım ilçesinde çatıdan uçan parçalar bir otomobile zarar verirken, o anlar da kameraya kaydedildi.
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