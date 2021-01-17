MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Almanya'da 24 saatte Kovid-19'dan 445 kişi daha hayatını kaybetti
ABONE OL
17.01.2021 - 16:25 | | İHA

Almanya'da 24 saatte Kovid-19'dan 445 kişi daha hayatını kaybetti

Almanya’da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 445 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede 13 bin 882 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Almanya'da 24 saatte Kovid-19'dan 445 kişi daha hayatını kaybetti

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 13 bin 882 koronavirüs vakasının tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 2 milyon 33 bin 518’e yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 445 kişinin hayatını kaybettiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 419’a yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 672 bin kişinin iyileştiği kaydedildi.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 14 olurken, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısının ise 2 bin 850 olduğu ve yoğun bakım servislerinin yüzde 82,54 onanında dolu olduğu açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, ülke genelinde başlayan aşılama kampanyasında 27 Aralık’tan bu yana 1 milyon 48 bin 160 kişiye aşı yapıldığını belirtti.

Bartın açıklarında Rus gemisi battı! Acı haberler peş peşe geldiGelen bir son dakika haberine göre, Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı. Bartın Valisi Sinan Güner olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'un yanıbaşından şok görüntü! Kilometrelerce kuyruk var

İstanbul'un yanıbaşından şok görüntü! Kilometrelerce kuyruk var

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Yunan Başpiskoposa kınama

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Yunan Başpiskoposa kınama

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet