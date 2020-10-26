MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Almanya’da 8 bin 685 yeni vaka
ABONE OL
26.10.2020 - 11:36 |

Almanya’da 8 bin 685 yeni vaka

Almanya’da son 24 saatte 8 bin 685 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Almanya’da 8 bin 685 yeni vaka

Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da son 24 saatte 8 bin 685 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini toplam vaka sayısının 437 bin 866’a yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre son 24 saatte 24 kişinin hayatını kaybettiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 56’ya yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 321 bin 600 kişinin iyileştiği kaydedildi.

MERKEL, “BİZİ ÇOK ZOR AYLAR BEKLİYOR”
Almanya Başbakanı Angela Merkel partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) eyalet meclis grup başkanları ile yaptığı video konferans toplantısında, "Bizi zor, çok zor aylar bekliyor" dedi. Merkel, gelecek aylar içerisinde korona virüs vakalarının sayısının hızlı bir şekilde artacağını ve Şubat ayına kadar büyük etkinliklerin düzenlenmesinin mümkün olmayacağını tahmin ettiğini söyledi.

Rus sosyal medya fenomeni lüks aracını yaktıRusya’nın ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri milyonluk lüks aracını sürekli arızalandığını öne sürerek boş bir arazide ateşe verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

10 yaşındaki Melek'in korona kabusu! Minik kalbi 5 dakika durdu

10 yaşındaki Melek'in korona kabusu! Minik kalbi 5 dakika durdu

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Sıfır otomobil alımında 'torpil' dönemi

Sıfır otomobil alımında 'torpil' dönemi

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber