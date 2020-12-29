Almanya’da 852 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti!

Almanya Robert Koch Enstitüsü, ülkedeki son koronavirüs tablosunu açıkladı. Ülke genelinde son 24 saatte 12 bin 892 koronavirüs vakası edilirken toplam vaka sayısının 1 milyon 664 bin 726’ya yükseldiği açıklandı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte ise 852 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgında can kaybı sayısı 30 bin 978’e yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 277 bin 900 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya’da aktif korona virüs vaka sayısının 355 bin 848 olduğu belirtildi.



Almanya’da 51.haftada 1 milyon 578 bin 209 test yapıldığı, test yapılanların yüzde 11.67’sinin testinin pozitif çıktığı açıklandı. Ülke genelinde yoğun bakım servislerinde 21 bin 683 yatağın dolu olduğu, dolu olan yoğun bakım yataklarının 5 bin 601’inde korona hastalarının tedavi edildiği 3 bin korona hastasının solunum cihazına bağlı olduğu bildirildi.



Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ve sağlık personeline dönük ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında 21 bin 566 kişinin aşılandığını açıkladı.