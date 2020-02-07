Almanya’da AfD ‘destekli’ kriz!

Almanya’nın Thüringen eyaletindeki seçimde yaşananlar, ülkede büyük siyasi krize yol açtı. Thüringen’de, iktidar partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve liberal görüşlü Hür Demokrat Parti (FDP), Sol Parti adayını devirmek için aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ile işbirliği yaptı. AfD’den gelen oylar sayesinde FDP adayı Thomas Kemmerich başbakan seçilirken, bu durum, “skandal” olarak değerlendirildi.



Afrika’da resmi gezide bulunan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, partisi CDU’nun, Thüringen’deki başbakan seçiminde aşırı sağcı AfD’nin desteklediği adaya oy vermesinin “affedilemez bir süreç” olduğunu söyledi. Seçimin yenilenmesi taleplerinin arkasında olduğunu vurgulayan Merkel, olayı “Almanya demokrasisi için kötü bir gün” diye nitelerken, CDU’nun “kendi değer ve inançlarını yıktığını” vurguladı.



İstifa kararı verdi



Olayın ardından eyalette protesto gösterileri düzenlenirken, Almanya’daki Müslüman ve Yahudi cemaatleri ile Türkiye kökenli sivil toplum kuruluşları da büyük tepki gösterdi.



CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU Thüringen Eyalet Meclis Grubu’nun seçimlerdeki tutumunu yanlış bulduğunu belirterek, meclis grubunun CDU Genel Merkezi’nin tavsiyelerine ve taleplerine uymadığını ifade etti. Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder de, erken seçim yapılmasının en iyi çözüm olacağını belirtti.

Olayın büyümesi üzerine Kemerich, seçilmesinden 24 saat sonra yaptığı açıklamada, istifa etmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi ve “AfD ile beraber çalışma olmadı, olamaz ve gelecekte de olmayacak” ifadesini kullandı. Kemmerich, meclisin feshedilip yeniden seçime gidilmesi için önerge vereceklerini söyledi.



Thüringen Eyalet Meclisi’nde önceki gün, 5 milletvekiline sahip FDP’den Kemmerich, 90 milletvekilinin 45’inin oyunu alarak “bir oy farkla” başbakan seçilmişti.







Kemmerich’in aşırı sağcıların oylarıyla başbakan seçilmesi büyük tepki çekerken, Sol Parti üyesi Susanne Hennig-Wellsow tepkisini Kemmerich’in önüne çiçek buketi fırlatarak gösterdi.

Neden bu kadar önemli?



Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) desteklediği diğer aday Sol Partili Bodo Ramelow 44 oy alırken, bir milletvekili de çekimser kalmıştı. AfD’nin adayı Christoph Kindervater’e hiç oy çıkmazken, CDU ve AfD milletvekilleri Kemmerich’i desteklemişti.

Olayın bu denli tartışılmasının nedeniyse, AfD Thüringen teşkilatının, “partinin en sağcı kanadı” olması. AfD’nin Thüringen’deki lideri Björn Höcke, pek çok politikacı tarafından “Nazi” olarak niteleniyor ve seçimde yaşananları bilinçli planladığı öne sürülüyor. Zira İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez Almanya’da bir eyalet başbakanı aşırı sağcı bir partinin oylarıyla seçilmiş oldu. Sağcı popülistlerin gidişata bu kadar yön vermesinin Almanya’daki diğer eyaletlere ve federal düzeydeki politikalara sıçramasından korkuluyor.