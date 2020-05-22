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22.05.2020 - 10:29 | | DHA

Almanya’da can kaybı 8 bin 309’a yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 39 kişi artarak 8 bin 309’a ulaştı.

Almanya’da can kaybı 8 bin 309’a yükseldi

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 490 artışla 179 bin 21’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 39 kişi artarak 8 bin 309'a ulaştı.

'Desenli alyans alacağım' dedi 30 bin liralık yüzük çaldı!Adana’da, kuyumcu Özlem Çokay'ın (38) dükkanına alyans alma bahanesiyle giren kimliği belirsiz erkek, 30 bin TL değerindeki yüzük bulunan tablayı alıp, kaçtı. Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Çoktay, "Bir kadın kuyumcu olarak korkmadan işimi yapmak istiyorum" dedi.
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