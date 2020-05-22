Almanya’da can kaybı 8 bin 309’a yükseldi

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 490 artışla 179 bin 21’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 39 kişi artarak 8 bin 309'a ulaştı.