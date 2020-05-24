Almanya’da corona virüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 366’ya yükseldi

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 273 artışla 179 bin 986’ya yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 14 kişi artarak 8 bin 366'ya ulaştı.