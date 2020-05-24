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24.05.2020 - 11:40 | | DHA

Almanya’da corona virüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 366’ya yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 14 kişi artarak 8 bin 366’ya ulaştı.

Almanya’da corona virüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 366’ya yükseldi

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 273 artışla 179 bin 986’ya yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 14 kişi artarak 8 bin 366'ya ulaştı.

Büyükşehirler ne zaman normalleşecek? Bilim Kurulu üyesi açıkladıSağlık Bakanlığı Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, yeni normale geçerken önlemlerin adım adım kaldırılacağını, nüfusu yoğun şehirlerde vaka ve ölüm sayılarının bir bütün olarak değerlendirilerek karar verileceğini aktardı. Prof. Dr. Özkan, "Yeni normale geçerken Ankara, İstanbul, İzmir gibi nüfusu yoğun olan şehirlerimizde geçişlerin biraz daha sonra olmasını bekliyoruz" dedi.
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