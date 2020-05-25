25.05.2020 - 09:31 | | DHA
Almanya’da corona virüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 371’ya yükseldi
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 5 kişi artarak 8 bin 371’e ulaştı.
Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 342 artışla 180 bin 328’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 5 kişi artarak 8 bin 371'e ulaştı.
İşte Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in canlı yayında depreme yakalandığı anlar...Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington yakınlarında 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. O anlarda Başbakan Jacinda Ardern, canlı yayınla bir televizyon programındaydı. Sarsıntı başlayınca sakinliğini koruyan başbakan, çevresini kontrol etti. Deprem bittikten sonra da yayına devam etti.