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25.05.2020 - 09:31 | | DHA

Almanya’da corona virüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 371’ya yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 5 kişi artarak 8 bin 371’e ulaştı.

Almanya’da corona virüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 371’ya yükseldi

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 342 artışla 180 bin 328’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 5 kişi artarak 8 bin 371'e ulaştı.

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