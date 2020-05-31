MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Almanya’da corona virüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 600’e yükseldi
ABONE OL
31.05.2020 - 13:37 | | DHA

Almanya’da corona virüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 600’e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya'da can kaybı son 24 saatte 6 kişi artarak 8 bin 600’e ulaştı.

Almanya’da corona virüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 600’e yükseldi

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 275 artışla 183 bin 294’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 6 kişi artarak 8 bin 600'e ulaştı.

Bakanı Mustafa Varank, 'hücre evi simülasyonlu'' sanal operasyona katıldıSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezinde (SATEM) özel harekat polislerinin düzenlediği 'hücre evi simülasyonlu'' sanal operasyona katıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

18 altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ne zaman, saat kaçta sokağa (dışarı) çıkacak?

18 altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ne zaman, saat kaçta sokağa (dışarı) çıkacak?

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

65 yaş üstü sokağa çıkma izni kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte o saatler...

65 yaş üstü sokağa çıkma izni kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte o saatler...

Sıradaki Haber