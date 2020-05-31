Almanya’da corona virüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 600’e yükseldi

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 275 artışla 183 bin 294’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 6 kişi artarak 8 bin 600'e ulaştı.
Bakanı Mustafa Varank, 'hücre evi simülasyonlu'' sanal operasyona katıldıSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezinde (SATEM) özel harekat polislerinin düzenlediği 'hücre evi simülasyonlu'' sanal operasyona katıldı.