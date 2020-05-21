MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Almanya’da corona virüs nedeniyle can kaybı 8 bin 270’e yükseldi
ABONE OL
21.05.2020 - 10:05 | | DHA

Almanya’da corona virüs nedeniyle can kaybı 8 bin 270’e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgınında Almanya'da can kaybı son 24 saatte 77 kişi artarak 8 bin 270’e ulaştı.

Almanya’da corona virüs nedeniyle can kaybı 8 bin 270’e yükseldi

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 704 artışla 178 bin 531’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 77 kişi artarak 8 bin 207'e ulaştı.

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Koronavirüs denizden bulaşmaz, havuz...AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüsün denizden bulaşmadığını söyledi. Bulaşma riskinin havuzda daha çok olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, "Havuzdaki klor düzeyinin belli miktarda tutulabilmesi bu riski azaltır ama örneğin sitelerin havuzlarında her gün ölçüm yapılması zor olabilir" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Küçükçekmece'de mazgal çalan hırsızlar kamerada

Küçükçekmece'de mazgal çalan hırsızlar kamerada

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

Son dakika... Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldular!

Son dakika... Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldular!

Sıradaki Haber