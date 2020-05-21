Almanya’da corona virüs nedeniyle can kaybı 8 bin 270’e yükseldi

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 704 artışla 178 bin 531’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 77 kişi artarak 8 bin 207'e ulaştı.