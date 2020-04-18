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18.04.2020 - 21:19 | | AA

Almanya'da covid-19 nedeniyle 8 Türk hayatını kaybetti

Almanya'da son 24 saatte 8 Türk'ün daha yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Almanya'da covid-19 nedeniyle 8 Türk hayatını kaybetti

 

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Hamburg ve Stuttgart bölgelerinde 8 Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hamburg'da vefat eden İdris Aytaç ile Hüseyin Dinç'in dünür oldukları bilgisi de paylaşıldı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Söz konusu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 79'a yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık 142 bin 751'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 412'ye çıktı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
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