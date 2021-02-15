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15.02.2021 - 12:06 | | AA

Almanya'da koronavirüs ölümleri 65 bini aştı

Avrupa ülkesinde yaşamını yitirenlere 116 can kaybı daha eklendi, koronavirüs vakalarının sayısı ise 2 milyon 338 bini buldu.

Almanya'da koronavirüs ölümleri 65 bini aştı

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bin 76'ya yükseldi.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 426 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 338 bin 987’ye çıktı.

Son 24 saatte 116 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 65 bin 76'ya yükseldi.

Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 128 bin 800'e ulaştı.

GÜNLÜK YENİ VAKA SAYILARI DÜŞÜYOR

Almanya’da alınan Kovid-19 tedbirleri neticesinde günlük yeni vaka sayıları düşmeye devam ediyor.

25 Ocak Pazartesi günü 6 bin 729 olarak kayda geçen günlük yeni vaka sayısı, 1 Şubat Pazartesi günü 5 bin 608’e, 8 Şubat Pazartesi günü de 4 bin 535’e gerilemişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, eyalet başbakanlarıyla 10 Şubat’ta gerçekleştirdiği toplantıda, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 14 Şubat’a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 7 Mart’a kadar uzatılmıştı.

 

Milli Eğitim Bakanı'ndan önemli yüz yüze eğitim açıklamasıKöy okullarında yüz yüze eğitim için ders zili çaldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Yüz yüz eğitimle ilgili Bakan Selçuk, 'Her ortak kullanım alanında ayrı kurallar belirledik. 49 bin 300 civarı okulumuz yüz yüze eğitime hazır' dedi. Aşılama listelerinin Sağlık Bakanlığı'na iletildiğini söyleyen Bakan Selçuk, 'öğretmenler ay sonu ilk doz aşıları olacak' açıklamasını yaptı. Öte yandan üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç son dakika açıklamalarda bulundu. Saraç, 'Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır' dedi. İşte yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim ile ilgili Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı'nın açıklamaları...
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