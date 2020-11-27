MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Almanya’da koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti!
ABONE OL
27.11.2020 - 11:53 | | AA

Almanya’da koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti!

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1 milyonu geçti.

Almanya’da koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti!

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünce yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 22 bin 806 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 6 bin 394’e yükseldi.

Son 24 saatte 426 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 586'ya çıktı. Bugün açıklanan ölü sayısı, "salgının başından beri açıklanan en yüksek günlük sayı" oldu.

Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı da 696 bin 100 olarak açıklandı.

UYGULANAN KISITLAMALAR

Almanya’da yeni vakalardaki artış hızının düşürülmesi için kasım başından beri uygulanan kısıtlamaların geçerlilik süresi, 20 Aralık’a kadar uzatıldı.

Buna göre, 20 Aralık'a kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek.

Restoran, bar ve birahaneler kapalı kalacak ancak restoranlar dışarıya paket servisi yapılabilecek.

Üniversiteler uzaktan eğitim verecek, okullar ve kreşler açık kalacak ancak yüksek sayıda Kovid-19 vakası olan bölgelerde, yerel yetkililer ek tedbirler alabilecek.

En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5’i geçmeyecek. 14 yaş altı çocuklar, sınırlandırma kapsamına girmeyecek.

Zorla fuhuş yaptıranlara 'çanta' operasyonu!Mersin'de ’çanta’ kod adıyla 26 adrese düzenlenen şafak operasyonunda fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin ettiği iddia edilen 24 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin aranmasına devam edilirken, işlemleri biten 8’i kadın 24 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kadınları pazarlarken ‘çanta’ şifresini kullandıkları, bazı kadınlarla nikah kıydıkları ve aralarında kadın transferleri yaptıkları ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem çantası içindekiler nasıl hazırlanır? Deprem çantası listesinde neler olmalı, çanta nerede durmalı?

Deprem çantası içindekiler nasıl hazırlanır? Deprem çantası listesinde neler olmalı, çanta nerede durmalı?

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

'600 bin liramı gasbettiler' dedi! Gerçek ortaya çıktı

'600 bin liramı gasbettiler' dedi! Gerçek ortaya çıktı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet